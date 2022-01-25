برلماني: الأشغال الشاقة تنتظر مصطفى محمد حال تورطه في واقعة الامتحان

قال المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن ما حدث في واقعة امتحان خريج بدلًا من اللاعب مصطفى محمد يعتبر جريمة في القانون، مشددًا على أن قانون العقوبات يعاقب عليها كجريمة تزوير، وانتحال صفة شخص في محررات رسمية وهي أوراق الامتحانات، موضحًا أنه إذا ثبت وجود اتفاق بينهما فإنهما يعتبران شريكين وارتكبا جريمة التزوير.

وتابع «رمزي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن عقوبة ما حدث هي الحبس من 3 إلى 15 عاما، وهو ما يعرف بـ«الأشغال الشاقة المؤقتة» لأنها تزوير في محررات رسمية.

العقوبة لمنتحل الصفة فقط حال عدم وجود اتفاق

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا لم يثبت وجود اتفاق بينهما، فإن الشخص الذي انتحل الصفة هو فقط من يعاقب، مشيرًا إلى أنه في أغلب الأحوال يكون هناك اتفاق، معقبًا: «أكيد دخل بكارنيه الكلية، وهو حصل على الكارنيه منين! أكيد من الشخص نفسه»، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لا يوجه أي اتهامات لأحد.

وعلق على إمكانية إنكار مصطفى محمد لتورطه مع الشاب في هذا الأمر، قائلًا: «أي شخص في موضع المتهم من حقه ينكر، ومن حقه يكذب، والأمر يعود إلى الأدلة وكيف حصل الشاب على الكارنيه، وهل الشاب سرقه أم حصل عليه باتفاق، وهذا الاتفاق من الممكن يكون من خلال مكالمة هاتفية أو رسائل، وهذه الأمور كلها معاقب عليها في قانون العقوبات، بخلاف الجزاء الإداري في الجامعة».

وجود مصطفى محمد خارج البلاد ليس دليل براءة

وأوضح أن الجامعة أيضًا من الممكن أن توقع عقوبة أخرى على الطالب بحرمانه من «التيرم»، أو من أداء الامتحانات، ومجلس التأديب في الجامعة هو من يحدد العقوبة التي تتراوح بين حرمانه من أداء الامتحان في المادة إلى إمكانية فصله.

ولفت إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد العقوبة التي تتراوح بين 3 إلى 15 عامًا، والتقدير يعود إلى المحكمة، مشددًا على أن وجود مصطفى محمد خارج البلاد ليس دليلًا على عدم اشتراكه في الأمر؛ لأن الاتفاق يمكن أن يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الهاتف.