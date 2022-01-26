ساندي تعلن إصابتها بفيروس كورونا

كشفت المطربة ساندي عن إصابتها بفيروس كورونا في مقطع مصور نشرته عبر خاصية ستوري بتطبيق «إنستجرام».

وقالت ساندي في الفيديو: «أعاني من تكسير في جسمي، كان نفسي أعرف التكسير ده شكله إيه، بس مكنش لازم أعرف إن جالي كورونا»، حيث تخضع حاليا لإجراءات العزل المنزلي وتتبع البروتوكول العلاجي المعلن من وزارة الصحة.

آخر ظهور لـ ساندي

وكان آخر ظهور للمطربة ساندي في العرض الخاص لفيلم «قمر 14» الذي أقيم، قبل أيام، داخل مجمع سينمات مول تجاري بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث حرصت على مشاهدة الفيلم رغم تغيب أبطاله عن الحضور دون إبداء أسباب.

فيلم «قمر 14» من بطولة غادة عادل، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، محمد جمعة، ياسمين رئيس وكوكبة من النجوم، من إخراج هادي الباجوري.

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