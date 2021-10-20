ساندي: بقيت حمل على متعهدي الحفلات.. والمهرجانات بعدتني عن الغنا

قالت الفنانة ساندي، إنّ فرص عمل نجوم الغناء تقلّصت بشكل كبير، مرجعة السبب إلى انتشار أغاني المهرجانات وتصدرها الساحة الغنائية، ما اضطرها للابتعاد عن الغناء والعمل في مجال الديكور والدعاية والإعلان.

نجوم الغناء حِمل على متعدي الحفلات

وأضافت ساندي، لـ«الوطن»: «خلينا نعترف إن الفنانين اللي بجد بقى سعرهم أعلى من الناس التانية، فبقينا حِمل على أي متعهدي حفلات، اللي بقوا يستعينوا بالمهرجانات لأنها أرخص، عشان كده حفلات الساحل كلها كانت عبارة عن مهرجانات وراقصات، وأنا مقدرش أعمل كده خالص».

اتجهت للديكور والدعاية والإعلان منذ سنتين تقريبًا

وأضافت الفنانة ساندي: «اتجهت للديكور والدعاية والإعلان من سنتين تقريبًا، وبقيت أقف مع العمال وأشطب بنفسي، عشان مدخلش مجال المهرجانات»، متابعة: «أنا مش أراجوز ولا هجاري الوضع أو أمشي حسب الرائح.. إحنا في النهاية فنانين، اللي هحسه أقوله».

السوق الغنائية مش هيجبرني

وتابعت ساندي: «سوق الغناء مش هيجبرني عشان أغني حاجة أنا مش مقتنعة بيها عشان أشتغل، أنا مش ماريونيت، ومش هجاري الوضع»، مضيفة: «لما بيسمعوني مهرجانات في الشغل ببقى عاوزة أعيط».

تفاصيل أغنية رسالة منك لـ ساندي

وكانت الفنانة ساندي، طرحت أغنية جديدة قبل أسابيع باسم «رسالة منك»، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وحققت مليون مشاهدة حتى الآن، وهي من كلمات وألحان ماجد الشرقاوي، توزيع كريم عبدالوهاب.

كلمات أغنية ساندي رسالة منك

يوم جديد من غير ما اسمع بصوتك صباح الخير

من غير ما أشوف رسالة منك

بتقولي قومي وحشتيني

قلبي فيه الخير استحمل بعادك

آه من الليل ومن المكان اللي جمعنا

بالليل بموت وأنا بفتكر

أوقات بخاف العند يكون قساني أو قساك

بقول عايز ينسى وأكيد فاكرني عايزة أنساه

سيبنا الوقت يضيع

البعد خلى قلوبنا تبيع

ماتت أكيد جوانا حاجة رجوعنا صعب يرجعها

على شماعة النصيب علّق حكايتي وامشي وأغيب

تعالى نسيب الوقت يسوقنا جايز يقدر ينسينا.