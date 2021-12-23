ساندي تتعاقد مع المنتج وليد منصور.. وتصور أول كليباتها في فرنسا «فيديو»

انتهت النجمة ساندي من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان «في لا لا» من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في أول تعاون بينهما.

«في لا لا» من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي

وتتواجد ساندي حاليا في فرنسا لتصوير الأغنية بنظام الفيديو كليب في أماكن متفرقة، وسوف يتم طرح برومو الأغنية يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري تمهيدا لطرحها وطرح الفيديو كليب ليلة رأس السنة.

برومو الأغنية يطرح 25 من ديسمبر

وكانت آخر أعمال المطربة ساندي هي أغنية «إزيك النهاردة» التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب» في شهر يوليو الماضي، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع هاني يعقوب.

ساندي كانت قد طرحت منذ عام ألبومها الذي تضمن 8 أغنيات وهي: «طبع الشتا»، «ريموت حياتك»، «كان عادي»، «زي التمثال»، وحققت نسب مشاهدة عالية عبر يوتيوب تجاوزت 3 ملايين، والألبوم من إنتاج ميدو منيب.

وتعاونت ساندي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبدالسلام.

يذكر أن الفنانة ساندي كانت أثارت أزمة مؤخرًا مع ما عرف إعلاميا بـ«سمكري البني آدمين» وعلى إثرها أقامت دعوى قضائية ضده.