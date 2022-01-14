ساندي وروبي تتصدران التريند عبر خلافاتهما بسبب أغنية «في اللا لا»

تصدرت الفنانتان روبي وساندي، تريند بمنصة «تويتر»، بعد خلافاتهما حول أغنية «في اللا لا»، التي نشرتها الأولى على صفحتها الشخصية، بينما تعود حقوق ملكية الأغنية للثانية، ومن هنا بدأ الصراع.

«في اللا لا» سببت أزمة روبي وساندي

تداول رواد التواصل الاجتماعي، الحديث عن الخلافات بالفترة الماضية بين ساندي وروبي، بسبب أغنية «في اللا لا».

وبدأت الخلافات بين ساندي و روبي، حينما نشرت الثانية، أغنية «في اللا لا»، على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الأغنية التي تمتلك حقوق ملكيتها الأولى، وصورتها بطريقة الفيديو كليب في فرنسا، ونشرتها على صفحتها، وعلى صفحة المنتج وليد منصور، الذي بدوره أوقف الأغنية «بصوت روبي»، من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغنت روبي أغنية «في اللا لا»، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وجرى تصويرها في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.

وشارك جمهور الفنانتين المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً «تويتر»، محاولين حل المشكلة سريعاً، وكان الحل الأول بالنسبة للجمهور هو عمل مشترك يجمع بين الفنانتين لحل المشكلة والصلح بينهما حتى لا يخسر الجمهور واحدة من الموهبتين، وأصبح ساندي وروبي هو التريند رقم واحد في مصر على تويتر بعد تفاعل الجمهور، ونحن في انتظار ماذا ستسفر عنه الأيام القادمة في حل هذه المشكلة.

روبي وساندي صراع على أغنية

ويذكر أن المؤلف شادي نور، وضح سبب الصراع على الأغنية، من خلال صفحته الشخصية من خلال الفيس بوك، قائلا: «علشان كل اللي بيسأل ومهتم وماحدش يفتي أو يفترض أي سوء نية من حد.. بس من غير ما هشرح تفاصيل قوي لأن التفاصيل مش مهمة غير لو كان فيه خلاف أو زعل بين أي طرف، والحمد لله كلنا حبايب».

وتابع شادي نور، أن الأغنية ببداية الأمر كانت لـ روبي، لكن المصنفات أوقفت تنزيلها، ومن ثم ذهبت لـ ساندي، وأنهى كلامه معلقا: «الموضوع ببساطة إن الأغنية فعلاً كانت أغنية روبي، ولما اترفضت من المصنفات اتعطل نزولها، وألبوم روبي نزل، فالأغنية أخدت كذا مسار تاني، وده بيحصل كتير طبيعي في الأغاني حتى لو مافيش مشكلة».