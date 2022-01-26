الحكم على أم وأب بتهمة قتل أبنائهما في «مذبحة المرج»

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على متهم وزوجتيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة المرج».

الاتهامات الموجهة للمتهمين

ووجّهت النيابة العامة خلال تحقيقاتها مع المتهمين، «إيمان. ز، 32 عاما، عاملة»، «أحمد. ع، 33 عاما، عاطل»، «هالة.م. م، 50 عاما، ربة منزل»، تهمة قتل الأطفال «مالك، جنا، أحمد حديث الولادة»، أبناء المتهمين الأولى والثاني عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتوا النيّة وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكيا مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، بلاغا من ربة منزل يفيد بأنّ أب قتل أطفاله الثلاثة، منذ 3 سنوات بمنطقة المرج، بعد إغراقهم في إناء بلاستيكي، وإلقاء جثثهم في الرشاح.

التحريات

وبعمل التحريات وجمع المعلومات بشأن البلاغ المقدم تبيّن صحته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم حبسهم على ذمة التحقيقات.

الزوجة الأولى خططت للجريمة

وجاء في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أنّ الجريمة برمتها خطط لها المتهمة «هالة»، كونها عاقرا لا تنجب، فكانت ترغب في التخلص من الأطفال الثلاثة، فأعدت الخطة التي تفوقت فيها على الشيطان، بالاتفاق مع زوجها بعد أن سربت الشك في قلبه حول نسب الأطفال من زوجها.

إجبار والدة الأطفال على قتلهم

وأضافت التحقيقات، أنّ المتهمة لم تكتفِ بذلك، بل طلبت من زوجها إجبار والدة الأطفال «إيمان» على تنفيذ الجريمة، وقتل فلذات أكبادها بيديها.