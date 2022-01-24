أب يعترف بهتك عرض طفلته في المرج.. والمحكمة تحيل أوراقه إلى المفتي

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بإحالة أوراق سائق متهم بهتك عرض أبنته بمنطقة المرج، للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 29 مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف.

أب هتك عرض أبنته

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 29240 لسنة 2021 جنايات المرج، أن المتهم «شريف. ن» 48 عامًا، سائق، واقع نجلته المجنى عليها الطفلة «س.ش» بغير رضاها وذلك بأن طرحها على فراشه وحسر عنها ملابسها كاشفاً جسدها وأمنى بها حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة، وكونه من أصولها.

شهادة والدة الطفلة

وشهدت والدة المجني عليها في التحقيقات، بأنها وعلى أثر إعياء نجلتها المجني عليها صاحبتها لمستشفى الدمرداش فتبين حملها ووضعت رضيعتها.

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أنه بناء على شكوى المجنى عليها تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر المتهم بارتكاب الواقعة ومعاشرتها جنسياً كرها عنها مما نتج عنه حملها منه ووضعها لرضيعتها حال كونه والدها.

تقرير الطب الشرعي

وأثبت تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليها ثيب، وبها جرح مخيط بغرز جراحية على غرار تلك الناشئة عن الولادة الطبيعية، وكما ثبت من تحليل البصمة الوراثية لرضيعتها أنها تتشارك مناصفة في جمع المواقع الوراثية للبصمة الحمض النووي DNA المستخلص من دماء المتهم والمجنى عليها.