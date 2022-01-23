المشدد 10 سنوات لعامل خطف طفلة وهتك عرضها في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بخطف وهتك عرض طفلة عمرها 8 سنوات في منطقة المرج، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف.

خطف الطفلة للتعدي عليها

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 25048 لسنة 2020 جنايات المرج، أن المتهم «مصطفى. ع، 32 عامًا، عامل»، خطف بطريق التحيل الطفلة المجنى عليها «ش. ر»، بأن اعترض سبيلها بزعمه شراء ملابس مطابقة لعمرها، واستدرجها داخل حانوته، وأوصد بابه، وهتك عرض الطفلة المجنى عليها بالقوة، بأن قبلها رغما عنها.

أقوال والدة المجنى عليها

شهدت والدة المجني عليها، بأنها حال تواجدها بمنزلها، أخبرتها ابنتها، بأنها حال تواجدها أمام مسكنها، اعترض المتهم طريقها، بزعمه شراء ملابس مطابقة لسنها، واستدرجها لداخل حانوته، وأوصد بابه، وقبلها رغما عنها، كما استطالت يده ولامس جسدها، ثم تركها حال بدء صراخها خشية ضبطه.

أقوال المجني عليها أمام النيابة

وقالت المجنى عليها في التحقيقات، أنها حال تواجدها أمام مسكنها اعترض المتهم سبيلها، بزعمه شراء ملابس مطابقة لسنها، واستدرجها لداخل حانوته وأوصد بابه، ذاكرة ما سردته لوالدته أثناء التحقيقات.

وثبت بمعاينة محل الواقعة، أن المنقولات الموجودة بداخله مطابقة لوصف المجنى عليها، وأنه يصعب رؤية المتهم من المارة حال ارتكابه الواقعة.