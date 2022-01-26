القوى العاملة: تعويض مليون جنيه لورثة المصري المتوفى وأسرته في السعودية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مستحقات ورثة المهندس عبدالسلام مبروك أبوزيد السقاء، وأسرته، الذين تعرضوا لحادث سير قضى على حياتهم، أثناء أسفرهم من الرياض إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، بلغت 255 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل نحو مليون جنيه مصري، موضحا أنّ تحويل المستحقات إلى مصر يتم بعد صدور إعلام الوراثة.

متابعة أحوال المصريين في الخارج

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بالعاصمة الرياض، في إطار تعليمات الوزير بمتابعة أحوال العائلة المصرية المنكوبة التي لقي 4 مصريين من أسرة واحدة مصرعهم في حادث مرور مروع بالرياض بالسعودية في ديسمبر الماضي، والأسرة مكونة من أب وأم و5 أبناء، ويتم بشكل مستمر متابعة أحوال الأطفال المصابين والموجودين حاليا بمستشفى السعودي الألماني بالرياض، وهم: أحمد عبدالسلام مبروك (14 عاما)، ورغد عبدالسلام مبروك (9 أعوام).

مكتب التمثيل العمالي يزور الأطفال الناجين من الحادث

وكشف المتحدث الرسمي عن أنّ أعضاء مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أجروا زيارة للأطفال المصابين في المستشفى للوقوف على حالتهم، حيث أفاد الأطباء بتحسن حالتهم الصحية بشكل كبير وخروجهم من العناية المركزة، واستعادة الوعي بشكل كبير وخضوعهم للعلاج التأهيلي، فضلا عن تسكينهم في غرفة واحدة.

وأشاد مرافقو الأطفال المصابين بالمتابعة المستمرة منذ بداية الحادث من قبل السفارة المصرية، والقنصلية العامة بالرياض، ووزير القوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي، ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بأبنائها بالخارج.

وكان الوزير كلّف مكتب التمثيل العمالي في الرياض، بالتنسيق مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين التي تمت في 28 ديسمبر 2021، ودفنهم بمحل إقامتهم في مصر بالمنوفية مركز منوف.

يذكر أنّ الأب المتوفى المهندس عبدالسلام مبروك أبوزيد السقا، كان يعمل في شركة المطاعم الأهلية «كنتاكي»، وتعهدت الشركة عقب الحادث بدفع المستحقات المالية الخاصة بالمتوفى فور إنهاء تصفية مستحقاته من الإدارة المالية المختصة.