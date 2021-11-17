«القوى العاملة» تحصل على 243 ألف جنيه مستحقات طبيب مصري بالرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات طبيب مصري، بلغت 58 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 243 ألف جنيه مصري.

الطبيب تم إنهاء التعاقد معه ولم يحصل على مستحقاته المالية

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إنَّ سعفان كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المصري «أ.ح.أ» والذي كان يعمل طبيبا بوزارة الصحة وتم إنهاء التعاقد معه ولم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إنَّ المكتب نجح في الحصول على مستحقات الطبيب المصري المذكور في إطار تعليمات الوزير بضرورة متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية والتواصل مع جهات عملهم المختلفة لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لديهم.

مخاطبة الخارجية السعودية والجهات المختصة

وحسب رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، تاوصل المكتب مع وزارة الخارجية السعودية للمساعدة في تحصيل مستحقات الطبيب المصري والذى كان يعمل طبيب بوزارة الصحة وتم إنهاء التعاقد معه ولم يحصل على مستحقاته المالية المتأخرة والتي بدورها خاطبت الجهات المختصة، وحولت 58 ألف ريال سعودي إلى حساب المواطن بمصرف «الراجحي».