انطلاق سباقات الهجن الدولية بشرم الشيخ: أكثر من 1000 متسابق من مصر والأردن

قال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، إن مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، الذي ينطلق غدا الخميس، سوف يستضيف فعاليات سباق الهجن الدولي، بمشاركة أكثر من 1000 متسابق من مصر والأردن.

وقال «حمدان» لـ«الوطن»، إن السباق يقام في إطار احتفالات مصر بأعياد الشرطة المصرية، وقدم التهنئة إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة رقم 70، موضحا أنهم لهم دور كبير في نجاح سباقات الهجن من حيث المشاركة في التنظيم والتأمين، وسيستمر السباق حتى السبت المقبل بإجمالي 29 شوطا بين المتسابقين.

مشاركة الأردن في السباق

وأكد رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، أن الأردن سوف تشارك في السباق، إذ وصلت الجمال المشاركة إلي ميناء نويبع البحري أمس، وجرى نقلها إلي المضمار الدولي بشرم الشيخ، موضحا أن الهجن الأردنية سوف تشارك في العرض الذي يحضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسيشارك متسابقو الأردن في أشواط «اللبانا، ثاني صريمة، شوط الحق، شوط الجذع».

شوط القبطان

وأكد «حمدان» أن سباقات الهجن هذه المرة، سوف تشهد حدثا لأول مرة، وهو عمل شوط في السباقات أطلق عليه «شوط القبطان» أو «شوط الأشداد»، وهو شوط حيث يشارك فيه متسابقون فوق 20 سنة، بدلًا من الروبوت.

وقال إن عدد الجمال المشاركة في هذا السباق 50 هجينا، موضحاً أن كل القبائل استعدت لهذا السباق الذي يعد إحياء لـ تراث البادية، وقال إن هناك جوائز قيمة للمشاركين.

أشواط سباقات الهجن

وقال «حمدان»، إن أشواط السباق الدولي بمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، عبارة عن 29 شوطا تبدأ غدا الخميس بمعدل 14 شوطا، أشهرها «لبان ابكار، لبان قعدان، أول صريمة».

وتشهد منافسات الجمعة انطلاق 8 أشواط، «أول صريمة، ثاني صريمة»، وتختتم السباقات السبت المقبل، إذ يتنافس المتسابقون علي 6 أشواط وهي «الرباع، الناب، ثاني صريمة».