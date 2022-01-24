وزيرة الثقافة: مسرح 23 يوليو شريان جديد للتنوير في الوجه البحري

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد إعادة تأهيله، وتخصيصه لوزارة الثقافة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2017.

وقالت عبد الدايم، إن مسرح 23 يوليو من الصروح الثقافية بمحافظة الغربية، ويعود إنشائه إلى خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أنه بعد تخصيصه للوزارة تم إضافة 4 قاعات لأنشطة الفنون التشكيلية، الموسيقى، الفنون الشعبية وكبار الزوار، ما يثري منظومة البنية الثقافية في مصر.

وأوضحت أنه يعد شريانا جديدا للتنوير في الوجه البحري، لافتة إلى إعداد برنامج فني وثقافي مميز للتشغيل يهدف إلى استضافة عروض مسارح الدولة، إلى جانب تنظيم الورش الفنية والأدبية التي تستهدف اكتشاف ودعم الموهوبين في كافة المجالات الإبداعية، ووجهت الدعوة لأبناء المحلة لزيارة وحضور الفعاليات والاستفادة من الخدمات الثقافية المتعددة التي يقدمها.

محافظ الغر بية يشيد بجهود «الثقافة» في نشر الوعي

ومن جانبه، أكد محافظ الغربية، دعمه الكامل لجميع الأنشطة الفنية والفكرية التي تنفذها الثقافة بمختلف أنحاء المحافظة؛ مثمنا جهودها في نشر الوعي والتنوير، مشيرا إلى أن الثقافة تعد القطار الذي يقود المجتمعات نحو التنمية والتقدم.

معلومات عن مسرح 23 يوليو

وقال رئيس هيئة قصور الثقافة، إن مسرح 23 يوليو تبلغ مساحته 1237م2 ويتكون من خشبة المسرح وصالة بسعة 420 مشاهدا، وغرفة الإسقاط، وغرف كهرباء، وتم تجهيزه بأحدث وسائل الصوت والإضاءة، فضلا عن اشتراطات الحماية المدنية، وذلك بتكلفة إجمالية 45.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 قاعات تم ضمها للمسرح.

يذكر أن مسرح 23 يوليو تم تأسيسه عام 1955 ضمن منشأة كبيرة متعددة الأغراض تضم المسرح ونادي رياضي ومقر أنشطة خدمة المجتمع المحلي، وبعد عام 1961 عقب تحويل قصر عبد الحي باشا خليل إلى قصر ثقافة المحلة الكبرى، تمت الاستفادة من مسرح 23 يوليو بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة وجمعية 23 يوليو التي تولت الإشراف على المجمع الخدمي بتقديم العروض الفنية للقصر والاحتفاليات الثقافية الكبرى.

وساهم ذلك في دفع الحركة الثقافية والفنية المحلة، وتكوين فرق مسرحية وفنون شعبية وإنشاد ديني وموسيقى عربية، جذبت أعداداً كبيرة من الموهوبين، وقدمت خدمة ثقافية وفنية كبيرة لأهالي المدينة.