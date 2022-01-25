وزيرة الثقافة وبدور القاسمي تشهدان مؤتمر «الترجمة عن العربية».. غدا

تنطلق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الترجمة عن العربية جسر للحضارة» بحضور وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم والشيخة بدور القاسمي رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، على هامش أولي فعاليات البرنامج المهني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022 في دورته الـ53 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في تمام الساعة 3 عصرًا غدًا الأربعاء الموافق 26 يناير بقاعة المنارة في التجمع الخامس.

7 محاور رئيسية

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، في تصريحات صحفية، إن البرنامج يضم 7 محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع «سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر».

ثم مؤتمر «الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم» بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرًا افتتاحيًا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية.

5 ورش تدريبية متخصصة

ثم البرنامج التدريبي للناشرين الذي يضم 5 ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرين ومتخصصين في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

وتشمل فعاليات البرنامج المهني 4 ندوات تغطي جوانب فنية وتسويقية وتثقيفية للعاملين في صناعة النشر، إلى جانب محور النشر الرقمي ومستقبل النشر ويأتي على جلستين متخصصتين.

ومبادرة معرض القاهرة لضخ دماء جديدة تنعش وتطور صناعة النشر عبر «مبادرة صنايعية الكتاب» والتي خصص لها مقر ثابت بالمعرض لاستقبال الصناع من الشباب وتجميع بياناتهم وتقديمها لاحقا للناشرين.