انفجار في منطقة مزدحمة بأثينا.. وإصابات بجروح واختناق

أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة بين حروق واختناق، وتضرر مبنى إداري بشدة، في انفجار وقع قبل قليل في العاصمة اليونانية أثينا، كما تضررت واجهات متاجر قريبة من الانفجار الذي وقع في منطقة مزدحمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

3 إصابات في الانفجار

وقال مسؤولو إدارة الإطفاء، إنّ رجلا يبلغ من العمر 77 عاما نقل إلى مستشفى مصابا بحروق، وتلقى 2 آخرين رعاية طبية لاستنشاقهما الدخان، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

سبب الانفجار

ووقع انفجار أثينا قبل الفجر على بعد 200 متر من معبد زيوس الأولمبي الأثري في شارع سينجرو المزدحم، واستخدم عناصر الإطفاء سلالم هوائية للبحث عن أي شخص قد يكون محاصرا داخل المباني المتضررة، ومع بزوغ الفجر اقتحموا المتاجر المتضررة لتحرير عدد من المحاصرين داخلها، ولم يتضح بعد سبب الانفجار.