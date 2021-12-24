تحطم قارب مهاجرين غير شرعيين شمال اليونان ومقتل 4 أشخاص

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، منها تحطم قارب مهاجرين شمالي جزيرة «أنتيكيثيرا» اليونانية، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، فيما شهدت الإمارات، إحباط السلطات الأمنية، عملية تهريب أكثر من مليون حبة من «مخدر كبتاجون».

لقى 4 مهاجرين على الأقل مصرعهم، جراء تحطم قارب شمالي جزيرة «أنتيكيثيرا» اليونانية، أمس الخميس، في حين انطلقت عملية لإنقاذ نحو 90 شخصا آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وحادث، أمس الخميس، هو الثاني من نوعه في بحر إيجه هذا الأسبوع، ولا تزال طواقم الإنقاذ تبحث لليوم الثاني عن العشرات من طالبي اللجوء الذين يُخشى أنهم مفقودون بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة «فوليجاندروس» اليونانية.

مهاجرون: وجود حوالي 100 شخص على متن القارب

من جانبها، قالت وكالة الأنباء اليونانية، إنه حسب المعلومات الأولى، طلب المهاجرون المساعدة من خلال رقم الاتصال الأوروبي، مشيرين إلى وجود حوالي 100 شخص على متن القارب، والعثور على حوالي 90 شخصًا في جزيرة براسونيسي.

وفي السعودية، أصدر «المركز الوطني للأرصاد»، تنبيهاً بهطول أمطار وضباب على منطقة جازان، الواقعة جنوب غربي المملكة، وشملت مدينة: جيزان ومحافظتي الدرب، وفرسان، مشيرا إلى استمرار الحالة حتى الساعة الـ 8 من صباح يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، دعت في وقت سابق، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد من «المركز الوطني للأرصاد» من هطول أمطار رعدية على أجزاء من المناطق في البلاد ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد.

وقال «المركز الوطني للأرصاد»، في تقرير، إن مناطق: «المدينة المنورة- مكة المكرمة- الباحة-حائل»، ستتأثر بداية من اليوم الجمعة، حتى بعد غد الأحد، بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فيما ستتأثر مناطق: «القصيم-الرياض- الشرقية»، غدا السبت وبعد غد الأحد، بأمطار متوسطة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الرياض» السعودية.

السلطات الأمنية الإماراتية تطلق على العملية اسم «66»

من جانبها، أحبطت «شرطة دبي» الإماراتية، عملية تهريب أكثر من مليون حبة من «مخدر كبتاجون»، عبر براد يحتوي صناديق مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي وآخر مُصنع بلاستيكي ومحشو بأقراص المخدرات بقيمة تجاوزت 58 مليون درهم، «أكثر من 16 مليون دولار»، وأطلقت السلطات الأمنية الإماراتية على العملية اسم «عملية 66».

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عيد محمد حارب، إن البراد تضمن 3840 صندوقا من ثمار الليمون، احتوى 66 منها على ثمار ليمون بلاستيكي محشوة بأقراص الكبتاجون ومخلوطة مع الثمار الطبيعية في محاولة من العصابة للتمويه وإدخال المواد المخدرة إلى الدولة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام».