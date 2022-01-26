الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وساحل العاج اليوم الأربعاء

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة مصر وكوت ديفوار المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 على ملعب «أحمد أهيدجو» في دولة الكاميرون، للمنافسة على حصد تذكرة التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية، لذا ازدادت عمليات البحث حول القنوات الناقلة لمباراة مصر وساحل العاج.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وساحل العاج

ومن أبرز القنوات الناقلة لمباراة مصر وساحل العاج اليوم beIN Sports HD 2 Max بتعليق علي محمد علي.

وبخلاف بث اللقاء على قناة بين سبورتس والمالكة لحقوق بث مباريات البطولة، هناك عدة قنوات أخرى مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم، وهي:

- قناة الجزائرية الأرضية، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 أفقي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

- قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة المفتوحة tvt التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat 9 شرق، التردد: 11900، 27500 أفقي.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج على يوتيوب

وبموجب شراكة منصة «تيك توك» مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، يمكن للجمهور مشاهدة مباراة مصر وساحل العاج اليوم عبر منصة تيك توك الشهيرة، كما يمكن مشاهدة المباراة أيضًا عبر القناة الرسمية للكاف على يوتيوب في الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على الأراضي الكاميرونية.