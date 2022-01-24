تردد قناة الجزائرية الأرضية.. شاهد مباراة مصر وكوت ديفوار مجانا

بعد أن ودّع منتخب الجزائر بطولة الأمم الأفريقية 2022 من الدور الأول، اتجّه التليفزيون الجزائري لبث مباريات المنتخبات العربية في البطولة وعلى رأسها مصر وذلك عبر القناة المفتوحة على النايل سات، لذا كثرت عمليات البحث من قِبل عشاق الساحرة المستديرة عن تردد قناة الجزائرية الأرضية وكيفية ضبطها لمتابعة اللقاءات المتبقية في البطولة.

وبدأت قناة الجزائرية الأرضية بث أولى مباريات البطولة أمس بعد خروج منتخبها، والتي جمعت بين منتخبي تونس ونيجيريا، ومن المقرر نقل مباراة مصر وكوت ديفوار مجانًا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

ويأتي تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

ونظرًا لأن القناة مُشفرة يتطلب منك عند ضبط التردد اتباع الخطوات الآتية:

- ضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة التي تظهر أمامك.

- اختر تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل أن تختار التثبيت اليدوي Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً ثم اختر التردد الأفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد الانتهاء من ضبط التردد سيتطلب منك إدخال شفرة القناة وهي: 1100000000000000

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

ويترقب الجماهير اللقاء الذي يجمع بين منتخب مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022، والمقرر إقامتها في الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء المقبل، بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يدير مباراة مصر وكوت ديفوار تحكيميًا الكونغولي جان جاك ندالا ويعاونه في تقنية الفيديو الإثيوبي باملاك تيسيما وذلك على ملعب جابوما.

ويسعى البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة منتخب الكوت ديفوار عن طريق كثافة دفاعية بوسط الملعب، بالدفع باللاعب حمدي فتحى في التشكيل الأساسي، على حساب عبدالله السعيد، على أن يلعب بثلاثي بخط الهجوم، هم: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وكانت منتخب الفراعنة حجز مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 وذلك بعد أن فاز على منتخب السودان بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.