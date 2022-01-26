الوطنية للصحافة تنعى ياسر رزق: صاحب تاريخ حافل

نعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبدالصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة وجميع العاملين بها، بخالص مشاعر الحزن والأسى، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وفاة ياسر رزق

وأضافت الهيئة في بيان عنها، أنّ ياسر رزق كان من ألمع وأبرز صحفيي جيله، وصاحب تاريخ صحفي حافل، وتقلد العديد من المناصب الصحفية وصولا لمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

عزاء لأسرة ياسر رزق

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل ولأسرة مؤسسة أخبار اليوم وللأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته.