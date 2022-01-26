تراجع أسعار القمح الأوكراني 3% خلال 20 يوما.. ومصر من الدول المستفيدة

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، تباطؤ زخم صادرات القمح الأوكراني على مدار الأسبوع الماضي، فيما ظلت الشحنات الإجمالية للسلعة أعلى بنسبة 29% تقريبًا على مدار العام.

كانت أسعار تصدير القمح الأوكراني، سجلت تراجعاً بنسبة 3% منذ بداية العام الجاري، بتأثير من التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك على الرغم من زيادة حجم الصادرات، فيما تعد مصر أحد الدول المستفيدة.

أسعار القمح الأوكراني تتراجع 3% منذ 2022

وتعتبر أوكرانيا أحد أكبر الدول، إلى جانب روسيا، توريداً للقمح لمصر، إذ تتعاقد عليه الهيئة العامة للسلع التموينية كل عدة أشهر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتكوين مخزون استراتيجي يقيها تقلبات الأسعار العالمية، ويكفي الاستهلاك حتى 6 أشهر.

ويعد كلا من أوكرانيا وروسيا، لاعبان رئيسيان في سوق الحبوب العالمي، إذ تمثل صادراتهما من القمح مجتمعة 23% من الإجمالي العالمي البالغ 206.9 مليون طن، وفقًا لتوقعات وزارة الزراعة الأمريكية للعام المالي الحالي، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس».

فيما لا يزال تجار القمح والمصدرين متفائلين بشأن الطلب على القمح الأوكراني، على المدى القريب، خاصة من بلدان الشرق الأوسط، وذلك برغم التوترات السياسية بين أكبر مصدرين للقمح، إلا أنَّ البعض الآخر يتخوف من تأثير ذلك على أسعار القمح؛ خاصة الأوكراني، بحسب المذكرة.

وبحسب «ستاندرد آند بورز»، سجلت أسعار القمح الأوكراني استقرارا خلال الأسبوع، وذلك عند سعر 320 دولارا للطن، بعد تراجع استمر 3 أسابيع متتالية، وبلغت صادرات القمح الأوكراني منذ بداية العام المالي الحالي وحتى يناير الحالي، حوالي 16.6 مليون طن، أي بزيادة 12.9 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

أوكرانيا وروسيا يدرسان تقليل صادرات القمح

وتوقعت وحدة البحوث بمؤسسة ستاندرد آند بورز، زيادة سعر القمح خلال العام الجاري، مدفوعا بإعادة أوكرانيا التفكير في سياستها التصديرية للقمح، بتخفيض صادراتها بنحو 4 ملايين طن حتى نهاية العام المالي الحالي، وذلك للتأثير على الأسعار، فيما أعادت روسيا هيكلة آليات ضرائب الصادرات وفرضت حصة تصدير اعتبارًا من 15 فبراير المقبل.

وتابعت المؤسسة في توقعاتها، أن تصدر أوكرانيا 22.5 مليون طن من القمح حتى نهاية العام المالي الحالي، والذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، وذلك بعد توقيع الحكومة الأوكرانية اتفاقية مع تجار القمح والمصدرين في أكتوبر الماضي، وبموجبها يتم الحد من صادرات القمح.

وسجلت تقديرات إنتاج القمح أوكرانيا من القمح للعام المالي 2021/ 2022 حوالي 33 مليون طن، مقارنة بمحصول بلغ 25.4 مليون طن خلال العام المالي الماضي، بحسب البيانات الرسمية الأوكرانية.