تأجيل دعوى ضد رشوان توفيق بسبب تقسيم فيلا 6 أكتوبر لـ2 مارس 

قررت محكمة جنوب القاهرة، تأجيل الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق والتي تطالبه فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة 6 أكتوبر لابنته الثانية هبة لجسلة 2 مارس.

ويذكر أن القضية تتلخص في رفع ابنة الفنان رشوان توفيق دعوى تطلب فيها إلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها وتستند في الطلب إلى نص المادة ٧٠٢ فقرة أولى من القانون المدني.

واستند دفاع الفنان رشوان توفيق فى الدعوى للفقرة الثانية للمادة ٧٠٢ في القانون المدني، والتي تقر أن التوكيل لا يبطل فى حال انه مغلق على التصرف ذاته.

وأوضح ذلك قائلًا: "الوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في الأمور المحددة مثل عقد البيع". بطلان عقد القسمة. وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.