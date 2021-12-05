القصة الكاملة لأزمة الفنان رشوان توفيق ونجلته بسبب الشاليهات (مستند)

أقامت نجلة الفنان رشوان توفيق دعوى قضائية ضد والدها وشقيقتيها تطالب بطلان عقد القسمة النهائية وعقد التعديل القسمة النهائية فيما يخص ملكية شاليهين بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، مستندًة على أن العقد تم دون علمها وقيامه بالتوقيع على عقد القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة حدد فيهما لها نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي.

وحصلت «الوطن» على صورة من الدعوى التي تحمل رقم 3127 لسنة 2021، والمقامة من آية الله رشوان توفيق ضد والدها الفنان الكبير رشوان توفيق تطالب ببطلان عقد القسمة المؤرخ بتاريخ 22/8/2020.

نجلة رشوان توفيق

وقالت نجلة الفنان الكبير رشوان توفيق، في دعواها التي حملت رقم 3127 لسنة 2021، أن عقد التقسيمة النهائية تم دون تفويض أو توكيل خاص منها لوالدها ولتجاوزه حدود وكالته ولتجاوز حدود الخمس نصيب الطالبة في الشاليهات موضوع الدعوى، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي رقم 2594 لسنة 2020 صحة توقيع أكتوبر الصادر بجلسة 25/3/2021 لبطلانه وابتناء أركانه وأسبابه على الإقرار الصوري الباطل، وإلزام المعلن اليهم من الأول إلى الثالث بالمصروفات.

2 شالية برأس سدر

وأضافت نجل الفنانة رشوان توفيق في دعواها أنها تمتلك وشقيقتيها من والدتهما 2 شالية بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء، وقد نص بعقد الملكية أنه يحق للطالبة وشقيقتيها نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة.

توكيل رسمي

وجاء في الدعوى أنها حررت للمعلن إليه الأول توكيل رسمي عام وفوجئت باستعماله واستغلاله التوكيل دون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بينها وبين شقيقتيها، وقيام والدها بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة حدد فيهما للطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع بتاريخ 17/8/202، وطالبت ببطلان عقدي القسمة المؤرخين 20/8/2020 وبتاريخ 22/8/2020.