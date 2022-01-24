بعد قليل.. ابنة رشوان توفيق أمام والدها في المحكمة لنظر «قسمة شاليه»

تنظر محكمة جنوب القاهرة بالدائري مدني، بعد قليل، الدعوى المقامة من آية نجلة الفنان رشوان توفيق، التي تطالبه فيها ببطلان عقد قسمة «شاليهات» الموروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

دعوى ضد الفنان رشوان توفيق

تحمل الدعوى المقامة رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ومقدمة من آية رشوان توفيق ضد كلًا من: والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.

نص الدعوى

جاء في نص الدعوى: تمتلك الطالبة «آية»، والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبد الرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا «الجمعية التعاونية للإسكان»، والطالبة «آية» والمعلن إليهما الثانية والثالثة -كطرف ثان مشريات-، تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر، والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

إقرأ أيضًا: رشوان توفيق يكشف تطورات حالته الصحية

تقديم أصول العقود

خلال إحدى الجلسات السابقة، طلب دفاع آية رشوان توفيق، من المحكمة، تقديم والدها أصول العقود، وهو ما وصفه دفاع توفيق بالإفلاس في الادعاء، مؤكدا أن أصول عقود القسمة معروفة، وتقدم الدفاع بصور منها.

عدم قبول الدعوى المقامة

طلب محامي الفنان رشوان توفيق، عدم قبول الدعوى المقامة من ابنته آية، نظرًا لرفعها على غير ذي صفة، فضلا عن ضرورة انتداب خبير فني لتقدير «تثمين» أعمال التشطيب الخاصة بالشاليهات محل النزاع لم تكن مشطبة، وتمّ تشطيبها وفرشها.