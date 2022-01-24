دفاع رشوان توفيق لـ«الوطن»: حالته النفسية سيئة.. ونتمنى الصلح مع ابنته

قال هشام البغدادي المحامي دفاع الفنان رشوان توفيق فى دعوى ابنته تطالب ببطلان قسمة الشاليهات، بعدما استكملت الدائرة 3 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الإثنين، نظر دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، والتي تم تأجيلها لـجلسة 14 فبراير للمستندات أن جلسة اليوم تقدمنا بصورة من الاقرار المقدم أصله بالدعوى 2977 لسنة 2021 دعوى التوكيلات، ومحامي الخصم طلب الاطلاع على صورة الاقرار ، وحضر اليوم جحد الصورة هذه، علي الرغم من حضوره بالجلسة الماضية ولم ينكر الاقرار ولم يستطيع الطعن عليه بالتزوير.

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التوكيلات العامة سارية

ويضيف البغدادي في بث مباشر مع "الوطن"، اننا تقدمنا بان التوكيلات العامة سارية وان الاجراءات التي تم اتخاذها بمجابهة اجراءات صحيحة وتم التأكيد باقرار من ابنتى الفنان "أية وهبة"، وأن في جلسة اليوم تمسكنا بصورة الاقرار وتحدثنا أن صورة هذه الاقرارتم تقديمه في أصل الدعوى 2977 لسنة 2021 وان الأصل موجود والدعوى تم حجزها لجلسة 25 يناير الجاري للحكم، وطلبنا من المحكمة وقف الدعوى تعليقيًا المقدم فيها اصل الاقرار لوحدة ارتباط الخصوم والموضوع، وان الخلاف بين الفنان رشوان توفيق وابنته هو شاليهين في منطقة رأس سدر وتم تقسيمهما بموجب عقود قسمة مابين أولاد الفنان رشوان توفيق ومابين أولاد نجله المتوفي توفيق، وهو أصل الخلاف، وتم عدول القسمة من قبل الفنان رشوان توفيق وقرر أنه يتم تقسيم قسمة متساوية مابينهم".

لا مانع من الصلح بين الفنان و ابنته

وتابع، أن فريق دفاع الفنان رشوان توفيق يتمني الصلح بين الفنان و ابنته لأن الفنان دخل في حالة نفسية سيئة بسبب الخلافات التي حدثت ، ولم يعنيه مايحدث في القضايا، وكل همه أن ابنته ترجع له مرة أخرى وتتنازل عن تلك الدعاوي.