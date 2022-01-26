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محمود مسلم

رئيس مجلس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفي ياسر رزق: مصر فقدت قامة إعلامية كبيرة

عبدالرازق: كان غيوراً على بلده يزود عنها بقلمه كالمقاتل في المعركة

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ولاء نعمه الله
10:56 ص | الأربعاء 26 يناير 2022
الكاتب الصحفي ياسر رزق

الكاتب الصحفي ياسر رزق

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقًا الذي وافته المنية اليوم، مؤكّداً أنَّ مصر فقدت قامة إعلامية كبيرة، مشيراً إلى أنَّ الفقيد الراحل كان يتسم دائماً بالمهنية والحرفية وكان رحمه الله غيوراً على بلده يزود عنها بقلمه كالمقاتل في ساحة المعركة.

«عبدالرازق»: كان غيوراً على بلده يزود عنها بقلمه كالمقاتل في المعركة

وعبّر رئيس مجلس الشيوخ، عن عميق الحزن والأسي برحيل هذه الشخصية الجديرة بالاحترام والتقدير، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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