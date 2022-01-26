8 معلومات عن «كابيتال ريزيدانس» بالعاصمة الإدارية.. أكثر الأحياء السكنية تميزا

يعد الحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، من أكثر الأحياء السكنية تميزا على مستوى العاصمة الإدارية الجديدة، بسبب موقعه المثالي بالقرب من منطقة الأبراج المركزية (cbd)، والحي الحكومي، وحي المال والأعمال.

وتفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، الحي السكني الثالث، الواقع بحانب النهر الأخضر ومنطقة الأعمال المركزية، للإطلاع على الموقف التنفيذي في المشاريع الخاصة به.

معلومات عن الحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية

خلال السطور التالية، يستعرض «الوطن»، أبرز وأهم المعلومات عن الحي السكني الثالث، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

1. يقع حي «كابيتال ريزيدانس» خلف منطقة الأبراج المركزية، تحديدا بالقرب من الحي الحكومي.

2. تتولى هيئة المجتمعات العمرانية، تنفيذ مشروع الحي السكني الثالث.

3. تبلغ مساحة الحي 1016 فدانا.

4. تم الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والتشطيبات في الحي، وجاري وضع اللمسات النهائية.

5. يتكون الحي الثالث من 8 مجاورات، ويبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي يضمها 24130 وحدة.

6. يضم الحي 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية.

7. يشمل الحي السكني الثالث 328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية.

8. يحتوي حي «كابيتال ريزيدانس» على 157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى «سكني مختلط»، يحوي 2560 وحدة سكنية.

الحديقة المركزية ضمن الأكبر في العالم

تضم العاصمة الإدارية الجديدة حديقة مركزية من أكبر الحدائق على مستوى العالم، التي أنشئت لتكون متنفسا للعاصمة، ومنطقة ترفيهية لها، حيث تضم مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم

وتشمل الحديقة المركزية، أيضا، مناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، وتتوسط الحديقة المركزية العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تطل الأحياء السكنية الست عليها، بجانب منطقة الأعمال المركزية.