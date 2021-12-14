كل ما تريد معرفته عن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة

قبل أيام قليلة من استقبال الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة للموظفين ممن تم اختيارهم من مختلف الوزارات للانتقال التجريبي مع العمل داخل الحي الحكومي لمدة 6 أشهر من أجل تجربة الأنظمة والتطبيقات، لذا تستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

10 معلومات عن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة

1 - يتكون الحي الحكومي «حي الوزارات» من 34 مبنى.

2 - يضم الحي الحكومي 10 مجمعات، يحتوى كل منهما على مجموعة من الوزارات، كما أنه تم تصميم بعض من هذه المجمعات على الطراز الإسلامي، والبعض الآخر على الطراز المصري الفرعوني، بالإضافة إلى الطابع السيادي لكل من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، وأخيراً مجلس الوزراء.

3 - تبلغ مساحة المجمع الواحد داخل الحي الحكومي 170 ألف متر مربع، وذلك بإجمالي 1.5 مليون متر مربع للمجمعات الـ 10، وهو ما يُعادل 360 فداناً من أصل 40 ألف فدان، وهي مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة.

4 - يحتوى الحي الحكومي على منطقة باسم «بلازا»، وهي عبارة عن ساحة لترفيه الموظفين، وتتوسط الحي الحكومي، كما أنها تضم العديد من الحدائق والنوافير.

5 - تقع وزارة العدل في الجانب الأيسر في المجمع الأول، وخلفها يقع مجمع يحتوي على وزارتين وهما «الري والموارد المائية والزراعة»، بالإضافة إلى الجهات التي تتبع مجلس الوزراء.

6 - وداخل المجمع التالي لوزارة العدل هناك 4 وزارات، وهي: «الصحة وهيئة التأمين الصحي والنقل والشباب والرياضة، مع المجالس النيابية».

7 - مبنى وزارة الخارجية موجود على يمين مجلس الوزراء في المجمع الأول.

8 - خلف مبنى وزارة الخارجية، يقع مجمع يحتوى على 5 وزارات، وهي: «الثقافة والاتصالات والتخطيط والإصلاح الإداري، والسياحة والآثار، والطيران المدني».

9 - وزارات الإسكان والإعلام والهيئات الإعلامية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتضامن الاجتماعي، توجد مبانيهم في المجمع الثالث.

10 - وفي الجانب الأيسر للمجمع الثالث، توجد وزارات: «الكهرباء والطاقة والإنتاج الحربي والبترول والثروة المعدنية»، على أن يضم المجمع الرابع الوزارات التالية: «المالية والتنمية المحلية والبيئة».