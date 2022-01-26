وزيرة البيئة: الحكومة تدعم القطاع الخاص لإشراكه في التحول الأخضر

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع جلين مايلز سفير أستراليا بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك بين البلدين، واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ «cop27»، والآمال المعلقة على الخروج بها من هذا الحدث العالمي، بالمركز الثقافي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط.

تنفيذ مخرجات مؤتمر جلاسكو

قالت وزيرة البيئة، إن الدولة المصرية لديها العديد من قصص النجاح، وبذلت جهود كبيرة في مجال التغيرات المناخية والتكيف والتخفيف، مشيرة أن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها مصر في «cop26» عن التغير المناخي الوطني لعام 2050، موضحة أن تلك الاستراتيجية، تضم مجموعة من البرامج ذات الأولوية، لكل وزارات الحكومة.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، تطلع مصر للانتقال بمخرجات مؤتمر جلاسكو إلى الـ«cop27»، من ناحية التخفيف والتكيف والتمويل المناخي، والسعي إلى جعل كل هذه القضايا قيد التنفيذ، مرحبة بالتعاون الثنائي بين الجانين المصري والأسترالي، ودعم مصر لرفع طموحاتها لتقليل الكربون على المستوى الوطني من خلال التخفيف والتكيف.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الدولة المصرية تعمل على حاليا على تحديث المساهمات الوطنية «NDCs»، متطلعة إلى دعم شركائنا في هذا الشأن، سواء من خلال تقديم الدعم التكنولوجي أو تطوير البنية التحتية، أو حتى التمويل في كل من موضوعات التخفيف والتكيف، مشيرة إلى العمل على دعم القطاع الخاص، حيث قامت مصر بالعديد من الخطوات، لإشراكه في التحول الاخضر.

اهتمام أسترالي بالطاقة المتجددة في مصر

هنأ سفير أستراليا، وزيرة البيئة، على استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، مؤكدًا أهميته في مساعدة جميع الدول المشاركة، من أجل التعاون سويًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وطرق التعامل معها، مبديًا استعداد بلاده على التعاون والمشاركة فى مساعدة مصر، لإنجاح مؤتمر «cop27».

وأشار السفير، إلى أن استراليا تولى اهتمامًا بالطاقة المتجددة مثل مصر، مضيفًا أن الطاقة النظيفة من الموضوعات المهمة التي يمكن أن نلقى الضوء عليها في مؤتمر المناخ، لافتا أيضًا، إلى أن أستراليا لديها خطة لتقليل التلوث بحلول 2050، مبديا سعي بلاده في تبادل الخبرات بين الدولتين، والأساليب التكنولوجية الحديثة