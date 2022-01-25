هل تتسبب التغيرات المناخية في غرق الإسكندرية؟.. وزيرة البيئة تجيب

تتجه الأنظار نحو الإسكندرية والدلتا مع كل موجة صقيع تتعرض لها البلاد، بعد ظهور عدد من النظريات التي تتحدث عن ارتفاع منسوب المياه وغرق الدلتا.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ما يتردد عن غرق الدلتا هو نظريات متعددة، وقضية غرق الشواطئ لا تتعلق بالإسكندرية فقط، فهناك عدد من السيناريوهات تتحدث عن ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر وغرق الشواطئ أو بعض المدن أو الجزر الأقل صمودا أمام آثار تغير المناخ، وهي سيناريوهات وضعتها الهيئة الحاكمة لاتفاقية التغيرات المناخية.

سيناريو متفائل وآخر متشائم

وقالت وزيرة البيئة، إن الهيئة الحاكمة لاتفاقية التغيرات المناخية، وضعت سيناريوهين؛ أحدهما متفائل والآخر متشائم، وهو السيناريو التقديري الذي يبني عليه البعض نظرياته، وبالطبع يعطي نتائج سوداوية عن غرق المدن والمواطنين، والعكس في السيناريو المتفائل، وبين الاثنين فجوة ضخمة وبيانات مختلفة كل منها له نظريات متعددة ومختلفة.

نظام الإنذار المبكر

وأشار إلى أن هناك نظام الإنذار المبكر الذي يعطينا مختلف أنواع التنبؤ بكمية بالأمطار والسيول ومخاطرها على كل منطقة، وأخيرا خريطة التغيرات المناخية التفاعلية التي تعطينا صورة كاملة عن مدى تأثر كل منطقة بالتغيرات المناخية حتى عام 2100، وهو ما يضمن وضع الاستثمارات في أماكنها الصحيحة، ونواصل جهودنا بالرغم من أن مصر لم تتسبب في آثار التغيرات المناخية شأنها شأن الدول النامية، ولكن عليها تحمل تبعاتها ولن نقف مكتوفي الأيدي في انتظار قرارات الدول الصناعية ودعمنا بالتمويل.