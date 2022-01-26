إطلاق حملة «بلدنا تستضيف قمة المناخ» بالتزامن مع يوم البيئة الوطني

تنطلق اليوم، وبالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة، حملة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ 27»، والتي سيتم تدشينها خلال احتفالية يوم البيئة الوطني 2022 لتكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية.

تعاون مشترك استعدادا لقمة المناخ

وقال الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة «تهدف الحملة بشكل عام إلى حشد الجهود الوطنية نحو الاستعداد الأمثل لهذه القمة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في محافظات مصر ليتشاركوا في طرح المبادرات وتنفيذ الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى بناء القاعدة المعرفية بقمة المناخ وأهم الملفات المرتبطة بقضية المناخ بين مختلف الجهات، وكذلك التوعية بأهم القضايا التي سيتم طرحها خلال القمة المقبلة في ضوء مخرجات قمة جلاسكو».

وتابع عدلي: «هذا بالإضافة إلى إبراز أهمية الدور المجتمعي والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والأفراد فيما يجب أن يقوموا به من أجل إنجاح قمة المناخ المقبلة، علاوة على ذلك تسعى الحملة إلى تقديم الدعم الفني واللوجيستي للشركاء الذين أبدوا استجابتهم للانضمام إلى فعاليات هذه الحملة الوطنية.

لماذا يوم وطني للبيئة؟

وتابع عدلي: يعتبر27 يناير هو اليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، في عام 1994، فكان اختيار اليوم تخليدا لذكرى القانون رقم 4 الذي صدر منذ 26 عاما، الذي تضمن 104 مواد في 4 فصول و4 أبواب، بحيث يصبح لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لشحذ الوعي البيئي لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية، وترسيخ الحوار المجتمعي الفاعل في تنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

ويشمل الاحتفال بيوم البيئة يشمل مسابقات وورش عمل في كل ربوع مصر بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة، بدأت وزارة البيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني على مدار شهر يناير بأنشطة متعددة، تستهدف التعريف والتوعية الجماهيرية بأهمية وأهداف الاحتفال بيوم البيئة الوطني.