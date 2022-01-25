وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ المقبل سيركز على التنفيذ و«كفاية كلام»

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الحكومة تعمل على تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، بناء على توجيهات وتكليفات القيادة السياسية، لافتة إلى أن هناك عدة محاور لإعلانها، أولها نظام إدارة المخلفات، مع الإتاحة للقطاع الخاص لتقديم الخدمة في الجمع والنقل ونظافة الشوارع، إضافة إلى محور آخر، وهو إعلان مدينة شرم الشيخ خالية من الأكياس البلاستيكية، ورفع كفاءة الفنادق ودعم قطاع السياحة البيئية، فضلا الانتقال بوسائل انتقال صديقة للبيئة، سواء التي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي.

الحكومة لديها تجربة في التعامل مع القطاع الخاص

وأضافت «فؤاد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، تقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم، أن هذا يأتي في إطار استعدادات مصر لتنظيم مؤتمر المناخ المقبل CUP 27، لافتة إلى أن الحكومة لديها تجربة في كيفية صياغة الحوافز، التي تتيح للقطاع الخاص في الاستثمار في قطاع البيئة، وهناك بعض المشروعات يعمل فيها القطاع الخاص، مثل إدارة النقل الجماعي في بعض المجتمعات العمرانية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مواجهة تغيرات المناخ هي تحديا عالميا، يحتاج إلى تكاتف الجهود، ويشارك فيه الجميع، مشددة على أن المؤتمر الذي ستنظمه مصر سيركز على التنفيذ «وكفاية كلام»، خاصة في العديد من الموضوعات مثل النقل والمخلفات، وتحلية مياه البحر.

بوادر مطمئنة في التعامل مع الولايات المتحدة

وأوضحت أن هناك بوادر مطمئنة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في قضية المناخ، معربة عن أملها في أن تفي بتعهداتها في قضية المناخ، مشددة على أن مصر تتحدث عن مصالح كل الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، ومن المهم أن تتابع مع الدول الصناعية الكبرى تنفذ تعهداتها.