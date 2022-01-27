«الصحة» تحذر المواطنين: المضادات الحيوية لا تعالج البرد والإنفلونزا

جددت وزارة الصحة والسكان تحذيرها للمواطنين من المضادات الحيوية، وقالت في تقرير رسمي لها، إن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أهمية استشارة الطبيب قبل استخدامها.

وطالبت الوزارة باستشارة الطبيب عند الإصابة بفيروس كورونا، وعدم تلقي بروتوكول علاج كورونا من أي شخص أو اتباع أي بروتوكول علاجي منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى اختلاف حدة الإصابة من شخص الى آخر وكذلك أعراض الإصابة.

«الصحة» تنصح المواطنين بأهمية التهوية الجيدة

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية التهوية الجيدة للمنازل خلال هذه الفترة، بالتزامن مع ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا، مؤكدة أن عدم التهوية الجيدة يجعل البيئة أكثر عرضة لانتشار فيروس كورونا.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 70% من المواطنين بحلول الربع الثاني من العام الجاري، كما نصحت المواطنين بأهمية الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مشيرة إلى أنها ما زالت السلاح الفعال للوقاية من الفيروس.

«الصحة» تنصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة بسبب الطقس

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان أنه خلال فترة الطقس السيئ تنخفض درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد خارج المنزل في البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تحرص على تقديم روشتة علاجية للمواطنين يوميا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.