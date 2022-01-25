رسائل «الصحة» لأولياء الأمور عن الامتحانات وكورونا: ادعموا أطفالكم

وجهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح والإرشادات لرعاية الأطفال وتعزيز صحتهم النفسية بطريقة صحيحة خلال فترة الدراسة والامتحانات، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطن.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إنه لا بد أن يكون الوالدان قدوة في السلوك الصحي والاجتماعي، لافتة إلى أهمية توفير التغذية المناسبة والتشجيع على ممارسة الرياضة والحرص على أن يحصل الأطفال على ساعات نوم كافية.

الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية

وتابعت الوزارة فى تقريرها على أهمية الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية بدون وعي، وأهمية الحرص على التشجيع على القراءة وأداء الفروض المنزلية، مشيرة إلى الحفاظ على جو هادئ ومطمئن للأطفال، مشددة على أهمية دعم الوالدين للأطفال الدائم.

ووجهت الوزارة رسالة لأولياء الأمور بشأن الحفاظ على صحتهم في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، قائلة: «تطعيم الأطفال بلقاح كورونا مهم جدا والوزارة عملت على توفير اللقاحات من عمر 11 لـ18 عامًا، اللقاح ليس إجباريا بل إنه اختيار ولكنه يعمل على الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس».

عدم تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب

وطالبت وزارة الصحة والسكان من أولياء الأمور التشديد على الطلاب بأهمية الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والتكدس للوقاية من فيروس كورونا، وعدم تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب.

وأكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وطلبت من المواطنين ضرورة الإطلاع على مستجدات الفيروس من خلال المصادر الرسمية له وهي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.