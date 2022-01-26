مستشار الرئيس يوضح أماكن توافر علاج كورونا الجديد: سنمنع سوء استخدامه

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن علاج كورونا الجديد، سيتم إنتاجه من خلال 5 شركات محلية بالبلاد، إذ منحته هيئة الدواء المصرية الترخيص الطارئ للاستخدام.

علاج كورونا الجديد

وقال «تاج الدين»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن علاج كورونا الجديد، يستخدم للحالات البسيطة والمتوسطة، على أن يمنح للمريض فى الـ5 أيام الأولى من الإصابة، كونه يساعد في رفع معدلات الشفاء.

وأضاف أن علاج كورونا الجديد سيتم إعطاءه لمرضي الفيروس في كافة المستشفيات التي تقدم خدمات لمواجهة الفيروس، وذلك في المرحلة الأولى للدواء تجنبا لإساءة استخدامه، لافتا إلى أنه سيتم طرح علاجات جديدة قريبا في البلاد فور وصولها مصر منها الفموي ككبسولات والحقن.

وعن تزايد إصابات كورونا، أوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد ارتفاعا ملحوظا، وذلك بسبب انتشار متحور أوميكرون، الذي يعدّ أكثر المتحورات التي تتسم بالسرعة: «وأجدد قولي بأن الشخص المصاب بالمتحور قادر على إصابة 14 شخص آخرين، ولكن أعراضه خفيفه على المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا».

ارتفاع معدلات الشفاء بفيروس كورونا

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، إذ سجلت الوزارة خروج 1783 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 347557 حتى اليوم.

وجددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، فضلا عن أهمية الحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.