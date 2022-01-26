طقس السويس.. انخفاض فى درجة الحرارة وتوقعات بسقوط الأمطار

سيطرت حالة الطقس غير المستقرة على محافظة السويس، اليوم الأربعاء، من انخفاض درجات الحرارة وهبوب الرياح وانتشار الغيوم، بينما تظهر أشعة الشمس بين الحين والآخر، لتنذر بقرب سقوط الأمطار.

انتظام الملاحة في موانئ البحر الأحمر

فيما انتظمت حركة الملاحة، اليوم الأربعاء، بالموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وانتظم معدل الشحن وتداول الحاويات والبضائع مع حركة دخول وخروج السفن على الأرصفة.

رفع درجة الاستعداد

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيانها، اتخاذ مختلف التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة، مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وذلك حرصا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

انتقال حركة التنقل في المحافظة

بينما انتظمت حركة التنقل داخل المدينة وعلى الطرق الإقليمية التي تربط بين السويس بالمحافظات المجاورة وانتظم حضور الطلاب بمدارس المحافظة وجامعة السويس.

كما شهدت حالة الأسواق والبيع والشراء انتظاما ولم تتأثر بنشاط الرياح المصحوب بانخفاض في درجة الحرارة خاصة في الظل.

استعدادات بـ«مياه القناة»

من جانبه، أكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة، وفقاً للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية التي تمر بها محافظات القناة، مع وضع خطة عاجلة لانتشار سيارات ومعدات الشركة لتفادي أية أزمات أومشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحي المحافظة.

الدرجة القصوى

ومن ناحيتها، رفعت محافظة السويس درجة الاستعداد للقصوى لمواجهة أي تغيرات وتقلبات في الطقس، إذ عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أكثر من اجتماع مع رؤساء الأحياء وكافة الجهات المعنية بالتعامل مع أية تقلبات في الطقس.

وشدد المحافظ على تجهيز بالوعات لشفط مياه المطر، ونظافة «شنايش» الأمطار بالشوارع، وكذلك مخرات السيول، والتأكيد على جاهزية كافة المعدات بمختلف القطاعات.