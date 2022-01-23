رئيس «اقتصادية قناة السويس» يكشف تفاصيل تطوير ميناء العين السخنة.. تجارية ولوجستية

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسابق الزمن في تطوير المواني التابعة، خاصة الأعمال التي تجرى في مواني السخنة والعريش وغرب بورسعيد، ما يساهم في دعم حركة التجارة العالمية فضلًا عن مقوماتها الجغرافية، التي تجعل المنطقة الاقتصادية الأهم ضمن نظيرتها العالمية، جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، لعرض استراتيجية الهيئة وما تحقق من نتائج خلال الأعوام الماضية، على الرغم من التباطؤ الذي شهده العالم في الاستثمارات والمشروعات، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

دعم المنطقة الاقتصادية

وأكد زكي، الدعم الكبير الذي تتلقاه المنطقة الاقتصادية من القيادة السياسية، والمتابعة الدائمة التي ساهمت كثيرا في انطلاق الهيئة خلال العام 2020/ 2021 وحتى الآن، كما أن هناك أهدافا تحققت في وقت قصير، من شأنها دفع عجلة الاستثمار والتنمية.

وأوضح أن الهيئة واجهت بعض الصعوبات، لكنها نجحت في القضاء على بعض المعوقات أمام المستثمرين وعملائها، مشيرا إلى التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئة والجهات والوزارات الحكومية، والمتابعة المستمرة مع الحكومة، التي من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة.

تطوير ميناء العين السخنة

وخلال عرضه التقديمي، أكد يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تطوير ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، يأتي في إطار أعمال إنشاء وتطوير الميناء، وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المواني المصرية، ورفع كفاءتها، وزيادة قدرتها التنافسية بين مثيلاتها على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

ويتضمن التطوير، إنشاء عدد 4 أحواض جديدة، 18 كم أرصفة بعمق 18 مترا، وساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية، بمساحة 5.3كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية، بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبا، ليربط بين الأرصفة والميناء، كشبكة طرق داخلية، بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء.

وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي، إن كل أعمال الإنشاء والتطوير تنفذ خلال عامين، تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/الإسكندرية/ العلمين الجديدة)، ليكون المشروع متكاملاً، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث المواني العالمية، ليكون أكبر ميناءً محوريا بالبحر الأحمر، يخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء أرصفة جديدة، تقدم كل خدمات السفن على الأرصفة ومحطات بالميناء الجديدة، تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف أحد أكبر استشاري مصري.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء العين السخنة، أحد أهم المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية، من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن المواني العالمية، كما أن تطويره ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة، تزامنا مع تنفيذ أحد أهم محاور رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات، وأن تكون مركزًا لوجستيا إقليميا وأفريقيا لخدمة حركة التجارة العالمية.