رئيس قناة السويس: توحيد رسوم عبور السيارات على الكباري والمعديات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تسمح بعبور السفن الصديقة للبيئة، لأن هيئة الملاحة العالمية طالبت بأن يكون انبعاث الوقود بنسبة أقل من 5 إلى 10%، إلى أن يجري منع هذا في المستقبل، لذا تحرص القناة على السماح بمرور السفن التي حولت وقودها من البترول لكي تعمل بالغاز، لافتا إلى أن قناة السويس، ستكون قناة خضراء في عام 2030، تعمل فيها الماكينات بالغاز الطبيعي.

تحويل قطاع كبير للغاز الطبيعي

أضاف «ربيع» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه سيجرِ تحويل السيارات الخاصة بالمرشدين لتعمل بالغاز الطبيعي، كما سيجرِ الاتفاق مع شركة سامسونج، من أجل مساعدة السفن التي تعمل بالوقود لكي تعمل بالغاز من خلال وحدات مجهزة.

توحيد رسوم مرور السيارات في الكباري والأنفاق والمعديات

أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه جرى توحيد رسوم مرور السيارات في نفس الفئة، ليكون كل الملاكي يدفع نفس الرقم وكذلك النقل من أجل منع التكدس في عبور السيارات في الأنفاق والكباري والمعديات وتم تخفيض الأسعار حتى 20%، وتقديم تخفيض لمن يشترك لمدة شهر.

عرض مشكلات النقل البحري

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه عرض في إكسبو 2020 مشاكل النقل البحري واستمع إلى أراء الخبراء في هذا المجال، وحضر رئيس غرفة الملاحة الدولية وخبراء آخرين ورئيس هيئة النقل السعودي، لافتا إلى أن سيوجد عدة مؤتمرات الفترة المقبلة بشكل دوري لمناقشة حل أزمات النقل البحري.