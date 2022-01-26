التضامن تنقذ كفيفة ومسنة وطفلتين من الشارع.. أسرهم رفضوا رعايتهم

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، بإنقاذ سيدات وفتيات بلا مأوى، حيث تحرك الفريق إلى مكان الحالة لدراستها، وتبيّن أنّ السيدة «ع. ع» تبلغ من العمر (90 عاما) كفيفة، طردت من منزلها، ورفض الأبناء رعايتها، وبعد عدة محاولات مع الأسرة والتواصل مع شقيقة الحالة، اتخذت الإجراءات القانونية وجرى إيداع المسنة في دار النور والأمل للكفيفات.

إنقاذ سيدة طردها أبناؤها

كما أنقذ فريق أطفال وكبار بلا مأوى، السيدة «س. م» 64 عاما، بعد أن طردها أبناؤها إلى الشارع، ورفضوا التدخل بعد التواصل معهم، واتخذت الإجراءات القانونية وجرى إيداعها في دار الأمل للكفيفات.

إنقاذ فتاة يتيمة هاربة من خالتها

وكذلك أنقذ الفريق الفتاة «أ. ف» 15 عاما، مقيدة بالصف الثالث الإعدادي، وهي يتيمة الأبوين وتعيش مع خالتها غير الشقيقة، وتتعرض للضرب بصفة مستمرة ودائمة، لذلك هربت من المنزل واتجهت إلى مستشفى رأس التين العام، وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، جرى الكشف عليها للتأكد من عدم وجود اشتباه كورونا، ثم إيداعها في جمعية قرية الأمل.

إنقاذ طفلة تتعرض للعنف من زوج الأم

وأنقذ الفريق أيضا، الطفلة «هـ. م» 10 أعوام، تعرضت للعنف الشديد من زوج الأم، وأرسلها إلى الجدة التي طردتها إلى الشارع، لعدم تحمل أعبائها، واتخذت القرارات القانونية، وعمل تقرير طبي، وجرى إيداعها بدار فتيات العجوزة .

ونجح فريق أطفال وكبار بلامأوي في دمج أسري للفتاة «ي. أ»، بعد إيداعها في دار فتيات العجوزة منتصف ديسمبر، واستخرج الفريق أوراق ثبوتية لها، وبدأ فريق المؤسسة عمل جلسات توعوية، ثم تواصل مع الأب الذي تعهد برعايتها وعدم استغلالها في الشارع.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلامأوي في ١٤ محافظة وذلك من خلال ١٧وحدة متنقلة تجوب الشوارع بشكل يومي.