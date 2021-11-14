«كبار بلا مأوى»: أطفال الشوارع فقدوا الثقة من التعامل مع المؤسسات

قال حسني يوسف، مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إن أطفال الشوارع فقدوا الثقة من التعامل مع المؤسسات، وتوجد صعوبة لدى فريق العمل الذي يعمل على استعادة أطفال الشوارع من أجل تقديم حل أفضل لهم، مبينا أن الفريق لديه إيمان بأنه يريد تحسين حالة الطفل من أجل إعادة دمجه في الأسرة وإدخاله التعليم.

مشاكل أطفال الشوارع

وأضاف «يوسف» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن المشروع يهدف إلى إيجاد مأوى للأطفال ومنعهم من التسول، بالإضافة إلى تواجد مستشفى من أجل الأطفال الذين يمرون بمشاكل نفسية وعقلية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والداخلية لحل مشاكل أطفال الشوارع.

التمكين الاقتصادي لأطفال الشوارع

وأوضح مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، أن التمكين الاقتصادي لأطفال الشوارع يعمل على الاستفادة من قدرتهم خاصة أن عدد أطفال الشوارع يصل إلى 16 ألف طفل، مشيرًا إلى أنه يجرى أيضا العمل على استعادة الكبار في السن الذين يسكنون الشوارع من خلال حل مشاكلهم الاجتماعية.

تطبيق نموذج جديد من الرعاية

وأكد مدير المشروع القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، أنه جرى دمج أجيال الأطفال مع كبار السن في دور الرعاية من أجل تحقيق أسرة جديدة والعمل على تقديم دعم نفسي للجميع الأطراف، بحيث يقوم الأب بدوره ويشبع رغبة الأبوة وتعمل السيدات على إشباع رغبة الأمومة، وكذلك يشعر طفل الشارع بأن لديه أسرة بعد سنوات من الحرمان، والتواجد في الشوارع المختلفة.