التضامن: ننسق مع الصحة لتوفير أطباء نفسيين فى دور رعاية كبار بلا مأوى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم التنسيق مع مديريات الصحة، لتوقيع الكشف الطبي على المسنين الذين يتم التعامل معاهم فى وضعية الشارع «كبار بلا مأوى»، مشيرة إلى أنه يتم عمل مسحة للتأكد من خلوهم من أي أمراض مُعدية، لافتة إلى أنه تم التعاون مع وزارة الصحة لتوفير طبيب نفسي، والعلاج اللازم في دور الرعاية المتخصصة لرعاية الحالات النفسية، وكذلك العمل على تأمين المرضى والحفاظ، على حياتهم وحياة المحيطين بهم.

توفير الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لكبار بلا مأوى

وأكدت وزارة التضامن فى تقرير صادر عنها، أنه يتم تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والإشراف الاجتماعي والنفسي من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمدربين على التأهيل والعلاج الطبيعي، فى دور الرعاية، وذلك للحالات التي تحتاج لمثل هذه الأنواع من الخدمات.

من جانبه قال حسنى يوسف، مسئول البرنامج القومى لأطفال وكبار بلا مأوى، إن البرنامج يعمل وفقاً للتوجيهات الرئاسية ووزيرة التضامن، لإطلاق حملة التعامل مع أهالينا كبار بلا مأوى الموجودين بالشارع، من الرجال والسيدات، مشيرا إلى أن مؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى يعمل بها فرق عمل مدربة ومؤهلة للتعامل مع هذه الحالات من إخصائيين اجتماعيين ونفسيين، حيث يتم بناء قدرات العاملين بداية من الجمعيات المسند لها مؤسسات الرعاية.

« كبار بلا مأوى» يعمل فى 14 محافظة

وأوضح لـ«الوطن»، أنه يجري التحرك فورا لجميع البلاغات المقدمة عبر الخط الساخن، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن « كبار بلا مأوى» يعمل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق «تحيا مصر» فى 14 محافظة، من خلال عدة مكونات تتمثل فى الوحدات المتنقلة، بالاعتماد على فريق عمل مكون من إخصائيين اجتماعيين، ونفسيين وإخصائيى أنشطة وبرامج ومسعف وسائق، على 17 وحدة متنقلة، مشيراً إلى أن مهمة الفريق التوجه إلى أماكن تمركز المسنّين بلا مأوى.