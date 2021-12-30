«كبار بلا مأوى» تمشط الشوارع للبحث عن حالات تزامنا مع الطقس السيئ

قال حازم الملاح، المستشار الإعلامي لبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى، تزامنا مع برودة الجو الذي تشهده البلاد اليوم وتستمر على مدار يومين، تستعد فرق كبار وأطفال بلا مأوى، لتمشيط الشوارع، بحثا عن أي مشرد بلا مأوى في الشارع، مشيرا إلى أن فرق الشارع تعمل في المحافظات المستهدفة بشكل يومي، لإنقاذ الأطفال والأهالي من كبار السن، مؤكدا على أن مؤسسات كبار بلا مأوى، وكذلك مؤسسات رعاية الأطفال جاهزة لاستقبال أي حالة.

التعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة لإنقاذ المشردين

ولفت الملاح في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يتم التعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي حالة بلا مأوى، تزامنا مع موجة الطقس السيئ، أو الاتصال على الخط الساخن 16439، أو من خلال صفحة البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، وكذلك صفحة وزاترة التضامن، وإبلاغنا بمكان وعنوان الحالة، حتى يتحرك الفريق لإنقاذه على الفور ونقله إلى أقرب دار رعاية.

وأوضح الملاح أنه يتم العمل على مستوى 14 محافظة، وهم «الجيزة، القاهرة، بني سويف، أسيوط، المنيا، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، بورسعيد»، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل من خلال 17 وحدة متنقلة مع الأطفال في وضعية الشارع.

توزيع الوجبات الساخنة والبطاطين على الحالات

ولفت المستشار الإعلامي لبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى، إلى أن فريق الوحدات المتنقلة يوزع الوجبات الساخنة والبطاطين على الحالات التي ترفض الذهاب لدور الرعاية، كما يتم اتخاذ عدة محاولات لإنقاذهم، والعمل على تغيير سلوكيات الأطفال في وضعية الشارع، وإقناعهم وتوعيتهم أكثر من مرة بأضرار ومخاطر الشارع عليهم وعلى مستقبلهم.

من جانبها وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع حالة الطوارئ على مستوى المديريات الاجتماعية بالمحافظات المختلفة، تزامنا مع التقلبات المناخية، والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر لمواجهة أي طوارئ.