بدء محاكمة المتهمين بقتل 3 أطفال غرقا في «إناء بلاستيك» بالمرج

وصل، منذ قليل، اليوم الأربعاء، إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، المتهمون في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة المرج».

إحالة المتهمين للمحاكمة

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 19883 لسنه 2019 جنايات المرج، قيام المتهمين، «إيمان. ز» 32 سنه عاملة و «أحمد. ع» 33 سنة عاطل، و«هالة.م» م 50 سنه ربة منزل، بقتل الأطفال «مالك وجنى» وطفل حديث الولادة، أبناء المتهمين الأولي والثاني عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت المتهمين النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض إناء بلاستيكي مملوء بالمياه وأغرقوهم فيه قاصدين من ذلك قتلهم مما أودي بحياتهم.

التحقيقات في الواقعة

وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم التعدي على زوجتيه ويقوم بإيذاء زوجته الثانية «إيمان» جسديًا، محدثًا بها العديد من الإصابات المختلفة بأنحاء الجسم، ونتج عن تلك الزيجة إنجابهما طفلتين ملك مواليد 2015 وجنى 2016، وأنه دائم الاتهام لزوجته الثانية بسوء سلوكها وشكه في نسب الطفلتين وحدث بينهما العديد من الخلافات التي كانت تنتهي بالتعدي عليها وتقيدها داخل المنزل.

وكانت البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمون، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وزوجته الأخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.