المحامي العام يجدد حبس طفل تسبب في قتل سائق سحلا بزفتى

أعطى المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز زفتى بتجديد حبس طفل عمره 16 سنة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في قتل سائق ميكروباص سحلا لخلافات على أولوية المرور بينهما حال استقلال الأول سيارة ملاكي والآخر ميكروباص، ما تسبب في وفاة الأخير سحلا المدعو يحيى زكريا، حال قيادة المتهم سيارة ملاكي، ونتج عنه اصطدام المجني عليه بعربة كارو حتى وفاته.

المحامي العام يجدد حبس المتهم لسماع أقوال شهود عيان

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد هشام نوارة مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ بمصرع سائق ميكروباص، بعد اصطدمه بعربة كارو، على أحد الطرق بدائرة المركز.

تفاصيل الجهود الأمنية لضبط المتهم المذكور وعرضه على النيابة

كما باشرت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، بالانتقال إلى محل الواقعة تبين، قيام طفل يبلغ من العمر 16 سنة حال قيادته سيارة ملاكي، بالاصطدام، بسيارة ميكروباص، وعند نزول سائق الميكروباص ويدعى يحيى زكريا، ويبلغ من العمر 30 سنة، مقيم بقرية شمارة، لاستبيان ما حدث، وأثناء استقياف المتهم، من قبل المجني عليه، سحله بسيارته، محاولا الهرب فصطدم المجني عليه، بعربة كارو ولقي مصرعه في الحال.

ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز شرطة زفتى

كما تم اقتياد المتهم الطفل إلى ديوان عام مركز زفتي، والتحفظ على السيارة الملاكي، وحرر محضر يحمل رقم 1092 جنح مركز زفتى، ونقل الجثة إلى المشرحة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها لدفنها.