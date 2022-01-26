الرئيس السيسي يصل الإمارات في زيارة رسمية ويلتقي ولي عهد أبوظبي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبو ظبي في زيارة رسمية لدولة الإمارات، والتقى بقصر «الوطن» بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

الرئيس: زيارتي للإمارات تأكيدا لاستمرار مسيرة العلاقات الوثيقة بين البلدين

وأكّد رئيس الجمهورية، خلال لقاءه مع الشيخ محمد بن زايد، أنَّ زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرار لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.