السيسي: مصر تدعم الإمارات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، كما شدد على تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات الشقيقة، جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين.

مصر تدعم أمن الإمارات الشقيقة ومواطنيها

وأكد الرئيس السيسي، خلال لقائه الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي، لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها، وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة.

الإمارات تثمّن النهضة التنموية في مصر بقيادة السيسي

وثمّنولي عهد أبوظبي، النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، ما أحدث نقلة نوعية لافتة في جميع نواحي الحياة، وأسهم في حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم في مصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار.

بن زايد: مصر ستظل دائما الشريك المحوري للإمارات

من جانبه؛ أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية لتسوية مختلف النزاعات في المنطقة، مشددا على تلاحم الأمن القومي المشترك في البلدين، وأنّ مصر ستظل دائما الشريك المحوري للإمارات بالمنطقة.

وأكد الجانبان مواصلة العمل معا من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية، ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتعاون لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له.

الرئيس السيسي: أمن الخليج امتداد للأمن القومي المصري

وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار، ما يشكله أمن دول الخليج من امتداد للأمن القومي المصري، مؤكدا عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات، ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها.