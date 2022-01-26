السيسي يتوجه اليوم إلى الإمارات لبحث التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس يبحث مع ولي عهد أبوظبي العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين

ومن المنتظر أنَّ يبحث الرئيس السيسي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والإمارات.

«حماية الأمن القومي» على مائدة المشاورات

ويتضمن اللقاء، التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.