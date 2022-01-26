تأهيل الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية (فيديو)

استعرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تأهيل الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية»، حيث جرى تنفيذ الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بعد الانتهاء من تدريب 69 ألفا و849 موظفا منهم 30 ألفا و365 موظفا تم تدريبهم على برنامج أساسيات العمل الحكومي من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

خطة شاملة للإصلاح الإداري

وأوضح التقرير أنّ الحكومة المصرية وضعت خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال تدريبات عملية على أعلى مستوى خاصة بالموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يكونوا مؤهلين وجاهزين للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة للجمهورية الجديدة، ويكونوا أسوة بنظرائهم على مستوى العالم.

تدريب 32 ألفا و352 موظفا في إطار حزمة برامج الجدارات

ولفت التقرير إلى تدريب 32 ألفا و352 موظفا في إطار حزمة برامج الجدارات و5 آلاف و632 موظفا على برامج التخصص الوظيفي بالتعاون مع الجهات المعنية و1200 موظف تم تدريبهم على عدة تطبيقات إلكترونية من قبل معهد النظم بالقوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية

وأتمّ التقرير، أنّه جرى إنشاء قاعدة بيانات الموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية، وإطلاق تطبيق إلكتروني لاستطلاع رغبات الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية بشأن حصولهم على وحدة سكنية بمنطقة سكن مصر بمدينة بدر ووحدات r3 بالعاصمة الإدارية أو بدل انتقال، إضافة إلى توزيع أسماء الموظفين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية على 3 مراحل وفقا لمعايير موضوعية.