«مدبولي»: جائزة مصر للتميز الحكومي تعكس حرص الدولة على الإصلاح الإداري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في إطار الحديث عن تطبيق معايير الحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، من خلال تعزيز الإصلاح المؤسسي واستكمال مشروع رفع كفاءة الجهاز الحكومي للدولة، تأتي أهمية جائزة مصر للتميز الحكومي، لتعكس حرص الدولة على تحفيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية وتمكين وتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بحفل تقديم احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، مساء الثلاثاء، أن هذه الإجراءات تتسق مع ميلاد الجمهورية الجديد، وقرب الانتقال إلى العاصمة الإدراية الجديدة، موضحا أن الدولة تنظر إلى عملية الانتقال بأنها ليست فقط عملية انتقال مكاني وتغيير في المباني، وإنما تغيير وتطوير في الفكر والإدارة، وكذلك تنمية شاملة للإنسان المصري، وخلق حياة كريمة وسكن مناسب وصحة جيدة، إلى جانب توفير خدمات لائقة وميسرة.

رئيس الوزارء: الدولة تتطلع لجعل الموظف الحكومي مميزا بجميع النواحي

ولفت رئيس الوزارء، إلى أن الدولة المصرية تتطلع ليكون الموظف العام متميز بجميع النواحي، بداية من لغته الرصينة وتعامله مع التكنولجيا والتزامه بقواعد العمل، فضلا عن سلوكه الوظيفي السليم الذي سينعكس بالضرورة مع خلق جهاز إداري كفء وفعال يرفع من رضاء المواطنين ويلبي تطلعاتهم.

وأشار إلى أنه في إطار الحديث عن تميز الأداء وتشجيع فكر وثقافة التميز، فيسعده أن يشير باعتزاز لما تحقق في هذا الإطار تقديرا للجهود التي تمت خلال الفترة السابقة، بحصول مصر على 4 جوائز مختلفة بالدورة الماضية بجائزة التميز الحكومي العربي، وهي جائزة أفضل وزير عربي، والتي حصلت عليها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة أفضل محافظ عربي، والتي فاز بها اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، وجائزة أفضل موظفة حكومية والتي حصدتها، نهى أحمد السيد، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية.

مصطفى مدبولي: حصول مصر على جوائز تميز حكومي عربية يؤكد أن الدولة تسير بالاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الإدراي

وأردف «مدبولي»، أن كل تلك الجوائز تؤكد أن الدولة تسير بالمسار الصحيح نحو الإصلاح الإدراي والتطوير المؤسسي.

ونبه أن الحكومة أوصت العام الماضي، بأن تصبح جائزة التميز الحكومي جائزة إلزامية على جميع الجهات، وليست طواعية، وذلك لتشجيع المنافسة وإذكاء فكر التميز بين جميع وحدات ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة وكافة المستويات الوظيفية، علاوة على استحداث فئة جديدة بمجالي التعليم والصحة، وإضافة فئتين جديدة ضمن جوائز القيادات المتميزة تستهدفان أفضل فريق عمل وأفضل موظف حكومي.

رئيس الوزراء يعرب عن سعادته باستحداث فئات جديدة بجايزة التميز الحكومي

وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته باستحداث فئات جديدة للدورة الثالثة القادمة من الجائزة، تشمل مكاتب الأحوال المدنية ووحدات المرور، وذلك لتحفيز هذه المكاتب على تقديم خدمات إلكترونية ومميكنة أفضل وأسرع، وعلاوة على إطلاق منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطن المصري للتوعية بين مفاهيم التميز وجودة الحياة.

رئيس الوزراء يشكر وزيرة التخطيط على جائزة مصر للتميز الحكومي

وفي ختام كلمته، وجه «مدبولي» شكره إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريق العمل من الجانبين المصري والإماراتي على هذا الجهد من العمل والتنظيم الرائع، مؤكدا من جديد أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي دون إصلاح إداري، مشددا أن كلاهما طرفي معادلة التتنمية الشاملة والمستدامة، كما توجه بالتهنئة للفائزين على جوائز المسابقة بنسختها الثانية.