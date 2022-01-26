90 فرصة تدريبية ووظيفة لأبناء مدن القناة.. اعرف شروط التقديم

أمام شباب محافظات القناة فرصة للحصول على برنامج تدريبي ووظائف جديدة ضمن برنامج تدريبي للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية ومؤسسة «تي سي آي سنمار» للكيماويات الهندية.

طرح الفرص التدريبية المتاحة فبراير المقبل

الفرص التدريبية المتاحة سيتم طرحها في فبراير المقبل أمام الشباب من الجنسين لتأهيل قدراتهم في المجالات الحرفية والصناعية، وتشمل التدريبات مبادئ اللحام بالغاز وأنظمة التدفئة والتهوية وصيانة الإلكترونيات والكهرباء.

البرنامج التدريبي هو الثالث بعد مرحلتين سابقتين جرى خلالهما تدريب 300 شاب وتعيين أكثر من 25% منهم، ويتيح البرنامج أمام طلاب التعليم الفني امكانيهم رفع قدراتهم الفنية والصناعية، ويمكن التقديم من خلال مجمع خدمة الصناعة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الشروط الخاصة بالتقديم

وفيما يلي أبرز الشروط الخاصة بالتقديم:

- يجب ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عامًا.

- يجب أن يكون من الحاصلين على دبلوم فني صناعي.

- يجب أن يكون المتقدم من سكان محافظات القناة «السويس، بورسعيد، الإسماعيلية».

وتستهدف المرحلة الثالثة تدريب ما يزيد على 90 شاباً، وذلك في إطار الخطط المستقبلية الطموحة للمسؤولية المجتمعية الخاصة بالشركة.

ويأتي ذلك لتفعيل دور مؤسسات الدولة في دورها لتنمية مهارات الشباب تمت إتاحة الفرص للتدريب الفني والمهني، من أجل تنمية ورفع كفاءة طلاب التعليم الفني بما يخدم القطاع الصناعي بمدن القناة كافة.

تهتم الدولة في الوقت الحالي بشكل كبير بالتعليم الفني والتكنولوجي والمهني، خاصة في الوقت الحالي، والذي يتم الاحتياج له في العديد من المجالات الخاصة بالتطوير الذي تتبناه الدولة حاليا من خلال أعمال الإنشاء والتشييد التي يتم الحاجة من خلالها للأعمال الأكثر حرفية.

وتتبنى العديد من المؤسسات في الوقت الحالي تنمية مهارات طلاب التعليم الفني والمهني والصناعي، خاصة في ظل الحاجة الكبيرة لخبرات متطورة من الشباب للجمع بين الخبرة والدراسة الجيدة بجانب الفكر الجديد والمتطور.