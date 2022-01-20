كل ما تريد معرفته عن التقديم بمدارس التعليم الفني الدولية.. رواتب مجزية للخريجين

كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل إطلاق أول مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية، ومواعيد التقديم وبدء الدراسة بها، والتخصصات المطلوبة.

موعد التقديم للمدارس الدولية التكنولوجية

وقال نائب وزير التعليم الفني لـ«الوطن»، إنّ المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ستدخل الخدمة مطلع العام الدراسي المقبل في شهر سبتمبر، وستقبل أوراق الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، والراغبين في التقدم إليها، ابتداء من شهر يوليو.

أماكن وأسماء المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- محافظة الشرقية: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص صناعة الاسطمبات.

- محافظة أسيوط: مدرسة أحمد صيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

- محافظة الإسكندرية: مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص التجارة الحديثة.

- محافظة المنيا: مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص التسويق للخدمات المالية.

- محافظة الجيزة: وتحديدا في مدينة السادس من أكتوبر، مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، تخصص تطوير البرمجيات.

توظيف أكبر عدد من خريجي المدارس الدولية

وأضاف مجاهد، أنّه سيتم توظيف أكبر عدد من الخريجين في مصانع وشركات الشركاء الصناعيين برواتب مجزية، باعتبارها تخصصات نادرة تخاطب المستقبل، مع تدريب الطلاب على أحدث ما وصلت إليه الصناعات التي تستهدفها هذه المدارس عالميا، طوال فترة الدراسة.

التخصصات المطلوبة في المدارس

وترصد السطور التالية التخصصات المطلوبة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي ستبدأ الدراسة بها أول سبتمبر، كما يلي:

- الذكاء الاصطناعي.

- التكنولوجيا الرقمية.

- التجارة الحديثة.

- تسويق الخدمات المالية.

- برمجيات عدادات الكهرباء لتخريج مبرمجين في هذه الصناعة.

- مدرسة متخصصة في صناعة الأثاث بطريقة تكنولوجية دون تدخلات بشرية في هذه الصناعة.