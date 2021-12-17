الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تكرم تامر حسني بحفل ضخم لطلابها

شهد حفل النجم تامر حسني، في قاعة المنارة بالتجمع الخامس، الذي أقيم مساء أمس الخميس، لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بجميع فروعها، حضورا جماهيريا كبيرا.

وأهدت الأكاديمية البحرية، درعها الخاص لـ«نجم الجيل»، تكريمًا له على إحيائه للحفل، والأداء والاستعراضات التي قدمها في الحفل الخاص بطلاب الأكاديمية، إذ قدم تامر حسني، عددا من أغنياته الشهيرة ما بين القديم والحديث منها، بجانب دعمه لعدد من المواهب الشابة عن طريق الغناء معه على الحفل.

وانطلق الحفل احتفاءً باليوبيل الذهبي للأكاديمية تحت شعار «50 عامًا من الريادة والنجاح»، برعاية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، والدكتور أحمد البقلي عميد شئون الطلاب بالقاهرة.

فقرات فنية في حفل الأكاديمية البحرية

وتنوعت الفقرات الفنية في حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قبل دخول تامر حسني، للمسرح، إذ بدأ الطلاب في التوافد منذ عصر أمس الخميس، واستمعوا لبعض الفرق الموسيقية، منها «ديسكو مصر»، وفرقة «وسط البلد» بقيادة الفنان هاني عادل، الذي قدم عددا من أغانيه المحبوبة لدى فئة الشباب، ومحبي موسيقى «الأندرجراوند».

وتعرض تامر حسني، خلال حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لعدد من المواقف اللطيفة مع جمهوره، إذ ظلوا طوال الحفل يلقون عليه الجوابات الخاصة والهدايا والهواتف للالتقاط الصور التذكارية معه، من بينهم أحد الشباب الذي فاجأ «نجم الجيل» بجواب خاص يذكره بأنه كان جاره قبل الشهرة، ليبدأ المطرب الكبير في مداعبة الشاب.

وطلب تامر حسني، من رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن يكافئ طلاب الأكاديمية على مجهودهم في تنظيم الحفل، وأن تستمر باقي الفعاليات المقبلة بتنظيم من طلاب الأكاديمية البحرية، بعد نجاحهم أمس في إخراج الحفل بالشكل المناسب على الرغم من عدد الجمهور الكبير.